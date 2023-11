Richard Manetti et Baptiste Herbin quartet Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 06 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

Concert Richard Manetti et Baptiste Herbin quartet : 25 EUR

La jeune garde entre en action ! Ce quartet qui réunit Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie constitue une véritable « dream team » du jazz contemporain. Inestimable, la paire de solistes réunit deux sommités de la guitare et du saxophone, deux artistes internationaux dont le talent a toujours fait l'unanimité. La paire rythmique quant à elle n'est pas en reste, elle propose un écrin sur mesure, étincelant d'une rare et précieuse efficacité. Un album résolument moderne, avec des influences allant du bop au jazz-funk, qui trouve un juste équilibre entre grooves fiévreux et balades. Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

