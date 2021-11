Les Pennes-Mirabeau Minotaure Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Richard Lesage & Haikel Ouzahrir, « Entre deux Live » Minotaure Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Richard Lesage & Haikel Ouzahrir, « Entre deux Live » Minotaure, 26 novembre 2021, Les Pennes-Mirabeau. Richard Lesage & Haikel Ouzahrir, « Entre deux Live »

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Minotaure

[https://www.facebook.com/RichardLesageMusic](https://www.facebook.com/RichardLesageMusic) Réservations au 06.20.85.10.54 ♫♫♫ Minotaure 285 Av. du Plan de Campagne, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:30:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Autres Lieu Minotaure Adresse 285 Av. du Plan de Campagne, 13170 Les Pennes-Mirabeau Ville Les Pennes-Mirabeau lieuville Minotaure Les Pennes-Mirabeau