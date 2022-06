Richard III ou le pouvoir fou

Richard III ou le pouvoir fou, 15 juillet 2022, . Richard III ou le pouvoir fou



2022-07-15 19:15:00 – 2022-07-15 Ce spectacle raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens, et bien souvent des pires pour arriver à ses fins. Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez de témoin, car sans vous il n’existe pas. Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez adorer. Spectacle présenté par Les Batteurs de Pavés

A partir de 12 ans +33 3 89 40 00 04 Ce spectacle raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens, et bien souvent des pires pour arriver à ses fins. Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez de témoin, car sans vous il n’existe pas. Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez adorer. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville