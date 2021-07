Jouy-le-Moutier Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Richard III ou le pouvoir du fou – Compagnie « Les batteurs de pavés » Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier

Ce spectacle raconte l’histoire d’un prétendant au trône, violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens pour arriver à ses fins. Richard III vous embarque dans son histoire, et vous lui servez de témoin car sans vous il n’existe pas. Vous savez, public, qu’il est un monstre, un tirant, et vous allez adorer. Si vous le pouviez, vous voteriez pour lui, l’infâme ! Vous allez le laisser faire, et en redemander… et cela fait frissonner, surtout maintenant. **_Dans le cadre du_** [**_Festival « Cergy-soit! »_**](https://www.cergysoit.fr/accueil/) **_Création 2020 -_** [**_Compagnie Les batteurs de pavés_**](http://www.batteursdepaves.com/)

Gratuit, sur réservation – à partir de 10 ans

