Richard II, 8 novembre 2022, .

Richard II



2022-11-08 20:00:00 – 2022-11-08

15 15 EUR Richard II est au pouvoir, c’est un roi juste mais faible. Son cousin Bolingbroke qui est également son rival pour le trône – accuse Mowbray, le duc de Norfolk, d’avoir tué leur oncle, Thomas de Gloucester, et détourné des fonds royaux. Richard II propose de régler le conflit en bannissant Mowbray à vie et Bolingbroke pour dix ans, confisquant la fortune de ce dernier pour partir en croisade en Irlande.

Pendant son absence, Bolingbroke envahit l’Angleterre et prend le pouvoir. A son retour, Richard II est abandonné par les siens, contraint de s’exiler à Flint Castle et d’abdiquer en faveur de son cousin qui prend le nom d’Henry IV. Il est assassiné à la prison de Pomfret. Henry IV, regrettant cet assassinat qu’il n’a pas commandité, se morfond sur la tombe de Richard II.

Bertrand Guay AFP

dernière mise à jour : 2022-06-27 par