Richard Gotainer ramène sa phrase LA COMEDIE DE TOULOUSE, 22 avril 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30. Tarif : 32.5 à 32.5 euros. GATKESS PRODUCTIONS présente en accord avec LA COMEDIE DE TOULOUSE ce spectacle Du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle servi par un duo épatant. Avec ce nouveau spectacle l'auteur-chanteur-comédien « fantaisiste » propose une formule totalement inédite : du jamais vu ni entendu ! Il y conte, réinterprète, revisite une vingtaine de ses textes de chansons, SANS LES CHANTER ! Mais la musique y est quand même omniprésente, distillée par son seul partenaire sur scène, le multi-talentueux BRICE DELAGE, jeune "guitare héros" virtuose, bruiteur inventif, très facétieux et parfait complice de jeu pour Gotainer. Il illustre à sa manière ce spectacle poético-rock très fidèle à la réputation d'amuseur original et classieux de son créateur ! Auteur : Richard Gotainer Artistes : Richard Gotainer, Brice Delage Metteur en scène : Richard Gotainer

32.5 EUR

