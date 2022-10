Richard Galliano « Passion Galliano » Solo Concert

Richard Galliano « Passion Galliano » Solo Concert, 10 novembre 2022, . Richard Galliano « Passion Galliano » Solo Concert



2022-11-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-10 22:30:00 22:30:00 EUR Récital d’accordéon



L’illustre accordéoniste français, qui a côtoyé et accompagné les plus grands artistes nationaux et internationaux, donne un récital d’œuvres de Debussy, Satie, Chopin, Granados, Michel Legrand, Astor Piazzolla et de ses compositions. dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville