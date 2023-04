Richard Galliano « New York Tango Trio » Maison de L’Océan, 12 mai 2023, Paris.

Le vendredi 12 mai 2023

de 21h00 à 22h15

de 19h00 à 20h15

.Tout public. payant

Tarif Catégorie Or : 85 €

Tarif Plein : 44 €

Tarif Réduit : 31 €

Tarif Super Réduit : 15 €

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 22 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

Richard GALLIANO « NEW YORK TANGO TRIO »

UN TRIO DE RÊVE AU CŒUR D’UN JOYAU DU PATRIMOINE

Virtuosité, sensibilité, liberté : l’accordéoniste Richard Galliano est l’un des grands musiciens de notre temps. Pour celui qui a abordé mille répertoires, l’approche du New Tango comme celle du New Musette a toujours été une évidence. Ils se nourrissent des mêmes ingrédients : rapport à la danse, mélodies fortes, harmonies précises et recherchées, le plus important restant le style. En présence du guitariste Adrien Moignard et du contrebassiste Diego Imbert, Richard Galliano aborde ce répertoire New York Tango en jouant d’une manière totalement libre ses propres œuvres et celles du grand compositeur argentin Astor Piazzolla, lequel a passé la première partie de sa vie à New York.

Dans le grand amphithéâtre boisé de la Maison de l’Océan, joyau de l’art déco, ce concert vous transportera avec force et beauté entre les rythmes du jazz new-yorkais et les envolées du tango sud-américain. Accord parfait entre musique et lieu d’exception.

Richard Galliano : accordéon / Adrien Moignard : guitare / Diego Imbert : contrebasse

Maison de L’Océan 195 rue Saint-Jacque 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1649046502218247 https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

© Serge Braem Richard Galliano, New York Tango Trio