RICHARD GALLIANO NEW YORK TANGO TRIO OLYMPIA, 24 avril 2023, ARCACHON.

RICHARD GALLIANO NEW YORK TANGO TRIO OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-04-24 à 20:45 (2023-04-24 au ). Tarif : 34.5 à 34.5 euros.

THEATRE DES BOUFFES DU NORD (Lic 1-1042340) présente ce concert. RICHARD GALLIANONew York Tango trioCompositions d’Astor Piazzolla et de Richard Galliano L’approche jazz du New Tango comme celle du New Musette a toujours été pour moi une évidence. Jazz, Musette, Tango se nourrissent des mêmes ingrédients, rapport à la danse, mélodies fortes, harmonies précises et recherchées. Et la chose la plus importante restant le style ( dixit Astor Piazzolla ). En présence de Sébastien Giniaux ( guitare et violoncelle ) et de Diego Imbert ( contrebasse ), nous aborderons ce répertoire New Tango et New Musette avec une approche jazzistique, en jouant à chaque concert d’une manière totalement libre, parfois éloignée de la partition mais jamais de l’âme du compositeur.Réservations PMR : 01 46 07 35 59 lundi-samedi 14h-19hLes spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention métro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12. Richard Galliano

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

