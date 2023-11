Richard Collasse au Divan Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Richard Collasse au Divan Librairie Le Divan Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Richard Collasse à l’occasion de la parution de son beau livre « Dictionnaire amoureux illustré du Japon » aux Éditions Plon/Gründ. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir “Dictionnaire amoureux illustré du Japon” publié aux Éditions Plon/Gründ. Richard Collasse est l’auteur idéal pour réaliser la somme d’un dictionnaire amoureux du Japon. Une invitation au voyage, à la découverte des merveilles de l’archipel du Soleil Levant. Richard Collasse découvre le Japon en 1971 au cours duquel, subjugué par la civilisation japonaise, il décide de consacrer sa vie à ce pays. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris

