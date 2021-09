Richard cœur de Lion, un roi chanteur Eglise de Chaillac, 2 octobre 2021, Chaillac.

Richard cœur de Lion, un roi chanteur

Eglise de Chaillac, le samedi 2 octobre à 20:30

Ce roi au caractère bien trempé, souvent colérique, est aussi un fin lettré, sa mère Aliénor a veillé à faire de lui un homme éduqué, il maîtrise plusieurs langues et, mieux, il sait composer, comme cela est devenu la mode, de belles chansons… Ce programme parcourt en chansons et en conduits, la vie mouvementée et passionnée du roi Richard, en langue d’oïl et langue d’oc. Chansons médiévales de Blondel de Nesles, Gaucelm Faidit, Richard Cœur de Lion, et anonymes. Diabolus in Musica – Antoine Guerber, direction

Tarif plein : 10 € ; Tarif réduit : 7 € (adhérents, 12-25 ans, habitants de la communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin) Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants moins de 12 ans – Réservation conseillée

Eglise de Chaillac chaillac Chaillac Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T21:30:00