Complexe culturel de l’Angelarde, le vendredi 10 juin à 21:00

Imaginez un artiste avec la virtuosité de Jaco Pastorious, la fluidité vocale de George Benson, le sens du chant et de l’harmonie de Joao Gilberto, le tout mêlé à la culture africaine. Mesdames et messieurs, nous vous amenons Richard Bona ! – Los Angeles Times. Richard Bona ( bass & vocals) – Alexandre Herichon ( trumpet) – Ciro Manna ( guitar) – Michael Lecocq (keyboards) – Nicolas Viccaro (drums). Billetterie en ligne à partir du 5 avril et l’espace billetterie au Complexe culturel de l’Angelarde le mardi 3 mai de 14h30 à 18h30. [Programme du festival](https://festival-jazzellerault.fr)

de 11€ à 26€, pass culture, réservation conseillée

Festival Jazz'ellerault – 29ème édition

2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T22:30:00

