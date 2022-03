Richard Aspro Villa Datcha Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Villa Datcha, le dimanche 13 mars à 17:00

Les grands airs de l’accordéon: Classique, musette, tango, manouche par Richard Aspro. Richard Aspro est un spécialiste de l’accordéon. Il a travaillé avec des orchestres de variété de la région. Il a fait des concerts en Corse et en Suisse avec un flutiste. Il a également joué avec l’orchestre de Perpignan. Lieu: Villa Datcha 211 Rue Pierre Doize,13010 Marseille Parking Auchan St loup à proximité ou bus 16 (Dromel) arrêt Jean Perrin Prix: 15€ Réservation au 06.14.31.59.55 Possibilité de covoiturage 5€

