Richard 2 EMC – Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge, jeudi 21 mars 2024.

Richard 2 Le Pavillon 33 – Sylvain Gaudu et Antoine Gautier 21 et 22 mars EMC – Espace Marcel Carné réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

1399. Dans une Angleterre affaiblie par les guerres, les épidémies et les révoltes paysannes, le roi Richard II doit rendre la justice après l’assassinat du Duc de Gloucester.

Thomas Mowbray et Henry Bolingbroke s’accusent mutuellement de trahison et sont condamnés à l’exil.

Déshérité par le roi, le populaire Bolingbroke revient avec une armée pour récupérer son titre.

Le peuple et les Lords outragés l’imaginent déjà sur le trône…

Nous sommes six acteur.ices, français.es, dans une moyenne d’âge autour de trente ans. Au delà de l’anecdote, ces trois éléments induisent une certaine approche du texte et de la pièce. Nous ne sommes ni trentedeux (le nombre de personnages de la pièce), ni anglais.es et nous n’avons pour certain.es pas l’âge ni le genre des personnages. Nous rendons cette contrainte constitutive de notre spectacle.

Ainsi nous travaillons sur un théâtre à vu, où les mécanismes de la théâtralité s’enclenchent sans magie. Changements de costumes, préparation des accessoires, déclenchement scénographiques… tout est montré.

La trentaine de personnages est distribuée à six interprètes. Les deux protagonistes, Richard et Bolingbroke, sont interprétés par un acteur et une actrice dédié.es, par souci de lisibilité de l’histoire. Les autres tournent dans la valse des scènes, endossant tour à tour le rôle de traître, celui de partisan ou de figurant.

S’approprier Richard II est pour nous le moyen de nous connecter à l’idéal du théâtre Shakespearien : populaire et exigeant. Son oeuvre est faite pour toustes et place le public au centre de l’attention, il doit être intéressé, ému, diverti,

sans jamais être méprisé. C’est un théâtre populaire et nous souhaitons nous inscrire dans ce geste pour balayer les a

priori liés au textes classiques et au théâtre en général.

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France

