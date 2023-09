RICE – Le Marché Treiz’Asiatique Marché Auguste-Blanqui Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris RICE – Le Marché Treiz’Asiatique Marché Auguste-Blanqui Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 12h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Pour cette Fête de la Lune, la Mairie du 13e, Guanghua Culture et Média, l’association Entreprise 13 et Ama Prod vous donnent rendez-vous au « RICE – Le Marché Treiz’Asiatique », pour un festival gastronomique ! Le riz est l’un des aliments de base dans la plupart des pays d’Asie. Il est étroitement lié à la culture traditionnelle où il est considéré comme une composante essentielle des réunions familiales et des festivités. Dans le cadre de la Fête de la Lune 2023 Marché Auguste-Blanqui Bd Blanqui 75013 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/paris.treize https://fr-fr.facebook.com/paris.treize

