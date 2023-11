RICARDO IZQUIERDO / MAURO GARGANO / FABRICE MOREAU présentent “Ants” Le Baiser Salé Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

« …le phrasé fluide de Ricardo Izquierdo, la sonorité boisée et le rebond de la basse de Mauro Gargano ainsi que le drumming subtil et vif de Fabrice Moreau. »

Ricardo Izquierdo sax ténor, Mauro Gargano cbasse, Fabrice Moreau batterie

Salué comme « Album Révélation » par Jazz Magazine, ANTS explore les différentes facettes de l’improvisation dans le fond et la forme. Les trois musiciens créent un langage musical qui frôle les limites entre composition écrite et improvisation, naviguant entre le jazz moderne et modal actuel, la musique contemporaine et la musique latine. L’intégration des styles et des formes musicales issue d’autres cultures est au centre de la démarche créatrice. En transformant leur héritage musical, ils suppriment les barrières stylistiques en privilégiant le dialogue de l’instant, toujours dans une démarche artistique personnelle, sur le fil de l’imprévu…

Ce premier opus est le fruit d’un travail intense, reflétant la fluidité, la confiance et la liberté d’expression !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/ricardo-izquierdo-mauro-gargani-fabrice-moreau-presentent-ants-21h00

