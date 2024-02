RIC WILSON Le Hasard Ludique Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 14€*

sur place : 17€

Élu deuxième meilleur spectacle de Chicago en 2019, Ric Wilson est un jeune artiste qui fait du hip-hop pensé pour la fête, tout en y ajoutant une touche d’intelligence.

Le rap de Wilson, infusé de funk/disco, stimule à la fois l’esprit et le corps avec des percussions robustes, des arrangements vocaux flottants et une instrumentation triomphante. La musique de Wilson est enjouée et poignante, avec une innocence juvénile toujours consciente des difficultés de la vie. Mais au lieu de se lamenter et de broyer du noir, Wilson choisit de se prélasser dans la beauté de la vie, dansant à travers les luttes tout en restant très conscient de ses émotions.

Retrouvez-le sur la scène du Hasard Ludique le mercredi 07 février !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-10-17/ric-wilson https://fb.me/e/Mgcuwhpd https://fb.me/e/Mgcuwhpd https://link.dice.fm/S94c8a959084

