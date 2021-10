Lille Blanchemaille by Euratech Lille, Nord RIC Ecole du e-commerce Showroomprivé.com x Oney Blanchemaille by Euratech Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

RIC Ecole du e-commerce Showroomprivé.com x Oney Blanchemaille by Euratech, 9 novembre 2021, Lille. RIC Ecole du e-commerce Showroomprivé.com x Oney

Blanchemaille by Euratech, le mardi 9 novembre à 16:00

### L’école du e-commerce vous intéresse ? Les réunions d’information collective vous permettent d’en savoir davantage sur le contenu de la formation, les modalités d’inscription et les débouchés. Une bonne occasion de poser toutes vos questions ! ### RIC – Mardi 9 novembre 2021 via Google Meets (lien transmis par mail) Toutes les réunions sont organisées en ligne sur la plateforme Zoom. Vous pourrez y avoir accès sur vos ordinateurs, vos tablettes et vos smartphones. Si vous ne disposez d’aucun de ces appareils, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse [ecole@showroomprive.net](mailto:ecole@showroomprive.net). Lien d’inscription : [https://www.eventbrite.fr/e/reunion-dinformation-collective-mardi-9-novembre-2021-en-ligne-tickets-195757775777](https://www.eventbrite.fr/e/reunion-dinformation-collective-mardi-9-novembre-2021-en-ligne-tickets-195757775777)

Sur inscription, en visioconférence

Réunion d’information collective Blanchemaille by Euratech 87 rue de Fontenoy, 59100 Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T16:00:00 2021-11-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Blanchemaille by Euratech Adresse 87 rue de Fontenoy, 59100 Ville Lille lieuville Blanchemaille by Euratech Lille