Vendredi 26 novembre, 21h00 THE VERMINS * Noctambules funambules, les deux DJ nantais Bertrand Dupart et Langlais présentent leur projet The Vermins.

Le duo délivre des productions pour le

dancefloor, teintés de leurs references funk et new wave.

En croisade sonore, il viendront presenter leur dernier single. https://www.facebook.com/theverminsmusic/ https://www.instagram.com/the.vermins/?hl=fr *

