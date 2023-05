« Festival des Brasseurs » – 40 ans du Comité de Jumelage Ribérac/Rietberg Parc des Beauvières Catégories d’évènement: Dordogne

Ribérac

« Festival des Brasseurs » – 40 ans du Comité de Jumelage Ribérac/Rietberg Parc des Beauvières, 10 juin 2023, Ribérac. « Festival des Brasseurs » organisé par le Comité de Jumelage Ribérac/Rietberg. Brasseurs locaux – Food Trucks – Animations musicales. Entrée gratuite.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Parc des Beauvières

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Brewers’ Festival » organized by the Comité de Jumelage Ribérac/Rietberg. Local brewers – Food Trucks – Musical animations. Free entrance « Fiesta de los cerveceros » organizada por el Comité de Hermanamiento Ribérac/Rietberg. Cerveceros locales – Food Trucks – Animación musical. Entrada gratuita « Festival des Brasseurs », organisiert vom Comité de Jumelage Ribérac/Rietberg. Lokale Brauereien – Food Trucks – Musikalische Unterhaltung. Kostenloser Eintritt Mise à jour le 2023-05-09 par Val de Dronne

