FETE DU PRINTEMPS – BOURSE AUX PLANTES salle des sports Ribemont-sur-Ancre Catégories d’évènement: Ribemont-sur-Ancre

Somme

FETE DU PRINTEMPS – BOURSE AUX PLANTES salle des sports, 24 avril 2022 09:00, Ribemont-sur-Ancre. Dimanche 24 avril, 09h00 Sur place entrée libre 0671211975, ribemont.jardins@gmail.com FETE DU PRINTEMPS – BOURSE AUX PLANTES L’association JARDINS et DECOUVERTES organise son annuelle fete du Printemps – bourse aux plantes. Nos jardiniers amateurs ou professionnels vous proposeront à la vente der nombreux plants de potagers, ou boutures de vivaces, tout tourne autour du jardin. N’hésitez pas à participer à ces formidables rencontres riches de partages et d’échanges entre jardinier en herbe et passionné botaniste, et ce, même si vous n’avez dans votre jardin que les plantes les plus banales à faire partager. venez nombreux l’entrée est gratuite pour une réservation contactez nous. Au plaisir de vous voir salle des sports 1 Place Du Général De Gaulle, 80800 Ribemont-sur-Ancre, France 80800 Ribemont-sur-Ancre Somme dimanche 24 avril – 09h00 à 17h00

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ribemont-sur-Ancre, Somme Autres Lieu salle des sports Adresse 1 Place Du Général De Gaulle, 80800 Ribemont-sur-Ancre, France Ville Ribemont-sur-Ancre Age maximum 99 lieuville salle des sports Ribemont-sur-Ancre Departement Somme

salle des sports Ribemont-sur-Ancre Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribemont-sur-ancre/

FETE DU PRINTEMPS – BOURSE AUX PLANTES salle des sports 2022-04-24 was last modified: by FETE DU PRINTEMPS – BOURSE AUX PLANTES salle des sports salle des sports 24 avril 2022 09:00 Ribemont-sur-Ancre salle des sports Ribemont-sur-Ancre

Ribemont-sur-Ancre Somme