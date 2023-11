SlowUp Ribeauvillé, 2 juin 2024, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Profitez de la fermeture partielle de la route des vins pour découvrir les villages viticoles de Saint Hippolyte, Rodern, Rorschwihr ou encore Bergheim, de manière écologique et douce ! A pied, à vélo, en roller, chacun y trouvera son rythme !.

2024-06-02 fin : 2024-06-02 18:00:00. 0 EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Take advantage of the partial closure of the wine road to discover the wine villages of Saint Hippolyte, Rodern, Rorschwihr or Bergheim, in an ecological and gentle way! On foot, by bike, on rollerblades, everyone will find his own rhythm!

Aproveche el cierre parcial de la ruta del vino para descubrir los pueblos vinícolas de Saint Hippolyte, Rodern, Rorschwihr o Bergheim, de forma ecológica y suave A pie, en bicicleta o en patines, ¡cada uno encontrará su propio ritmo!

Nutzen Sie die teilweise Sperrung der Weinstraße, um die Weindörfer Saint Hippolyte, Rodern, Rorschwihr oder auch Bergheim auf umweltfreundliche und sanfte Weise zu entdecken! Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Inlineskates – jeder findet seinen Rhythmus!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr