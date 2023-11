Ultra trail d’Alsace Ribeauvillé, 17 mai 2024, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Dans le cadre de l’ultra- trail d’Alsace, Ribeauvillé sera une ville de passage des coureurs. Venez les encourager le long de ce parcours digne des plus grands chevaliers !.

2024-05-17 fin : 2024-05-17 06:30:00. EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Within the framework of the ultra trail of Alsace, Ribeauvillé will be a city of passage of the runners. Come to encourage them along this course worthy of the greatest knights!

En el marco del Ultra-Trail de Alsacia, Ribeauvillé será una etapa para los corredores. ¡Ven a animarles a lo largo de este recorrido digno de los más grandes caballeros!

Im Rahmen des Ultra-Trail d’Alsace wird Ribeauvillé eine Stadt sein, durch die die Läufer laufen. Kommen Sie und feuern Sie sie entlang dieser Strecke an, die den größten Rittern würdig ist!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr