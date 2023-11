Chasses aux trésors de Noël : Pays de Ribeauvillé et Riquewihr Ribeauvillé, 25 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Regardez, cherchez, fouillez….Notre territoire n’aura plus de secrets pour vous après ces chasses au trésor qui vous promettent un moment ludique en famille !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Look, look, look….Our territory will no longer hold any secrets for you after these treasure hunts which promise you a fun family moment!

Mira, mira, mira….¡Nuestro territorio no tendrá más secretos para ti después de estas búsquedas del tesoro que te prometen un momento divertido en familia!

Schauen Sie, suchen Sie, stöbern Sie….Unsere Gegend wird nach diesen Schatzsuchen, die Ihnen einen spielerischen Moment mit der Familie versprechen, keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr