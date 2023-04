Fête de la choucroute 10 Grand Rue de l’église, 15 octobre 2023, Ribeauvillé.

La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace ! Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

10 Grand Rue de l’église

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Sauerkraut ! The traditional meal to eat when it is cold in Alsace! Come and enjoy a convivial moment around this dish at the Foyer Saint Grégoire in Ribeauvillé.

Chucrut La comida tradicional de Alsacia cuando hace frío Venga a disfrutar de un momento de convivencia en torno a este plato en el Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé.

Das Sauerkraut! Die traditionelle Mahlzeit, die man essen kann, wenn es im Elsass kalt ist! Erleben Sie einen geselligen Moment rund um dieses Gericht im Foyer Saint Grégoire in Ribeauvillé.

