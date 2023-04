Oktoberfest 4 rue du parc, 14 octobre 2023, Ribeauvillé.

Passez une soirée, comme en Bavière ! Une bière à la main, de la musique traditionnelle : la recette parfaite pour une soirée réussie !.

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 23:59:00. EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Spend an evening like in Bavaria! Beer in hand, traditional music: the perfect recipe for a successful evening!

¡Pase una velada como en Baviera! Cerveza en mano, música tradicional: ¡la receta perfecta para una velada de éxito!

Verbringen Sie einen Abend, wie in Bayern! Ein Bier in der Hand, traditionelle Musik: das perfekte Rezept für einen gelungenen Abend!

Mise à jour le 2022-12-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr