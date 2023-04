Visites racontées et gourmandes, 10 juillet 2023, Ribeauvillé.

Partez à la découverte de Ribeauvillé et de ses secrets en parcourant ses rues médiévales accompagnés d’un guide. Une dégustation de produits locaux suivra cette visite et vous permettra de rencontrer un viticulteur, des artisans et commerçants du territoire..

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-28 . 0 EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Discover Ribeauvillé and its secrets by walking through its medieval streets accompanied by a guide. A tasting of local products will follow this visit and will allow you to meet a wine grower, craftsmen and shopkeepers of the territory.

Descubra Ribeauvillé y sus secretos paseando por sus calles medievales acompañado por un guía. A esta visita seguirá una degustación de productos locales que le permitirá conocer a un viticultor, artesanos y comerciantes de la zona.

Entdecken Sie Ribeauvillé und seine Geheimnisse, indem Sie in Begleitung eines Fremdenführers durch seine mittelalterlichen Straßen gehen. Im Anschluss an den Rundgang findet eine Verkostung lokaler Produkte statt, bei der Sie einen Winzer, Handwerker und Händler aus der Region kennenlernen können.

