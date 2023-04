Journée d’initiation et démonstration de slackline, 9 juillet 2023, Ribeauvillé.

La slackline, c’est un sport et un art qui demande beaucoup de dextérité. Venez vous initier et le découvrir à l’occasion de cette journée en compagnie de Benoît Brume..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 17:00:00. 0 EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The slackline is a sport and an art that requires a lot of dexterity. Come and discover it during this day with Benoît Brume.

El slackline es un deporte y un arte que requiere mucha destreza. Venga a descubrirlo durante esta jornada con Benoît Brume.

Slacklinen ist ein Sport und eine Kunst, die viel Geschicklichkeit erfordert. Lernen Sie sie an diesem Tag in Begleitung von Benoît Brume kennen.

