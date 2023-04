Coupe du monde de vitesse HIGHLINE, 6 juillet 2023, Ribeauvillé.

Rêvez…en levant les yeux au ciel et en admirant ces épreuves de highline entre le château Saint-Ulrich et le Girsberg !.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Dream…by raising your eyes to the sky and admiring these highline events between the Saint-Ulrich castle and the Girsberg!

Sigue soñando… ¡mientras miras al cielo y admiras estos eventos de altura entre el castillo de St. Ulrich y el Girsberg!

Träumen Sie…während Sie nach oben schauen und diese Highline-Events zwischen dem Schloss Saint-Ulrich und dem Girsberg bewundern!

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr