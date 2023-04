One Man Show – Olivier de Benoist 4 rue du parc, 3 juin 2023, Ribeauvillé.

Olivier de Benoist vous livre sa version d’une éducation réussie à travers ce one man show où humour et dérision sont les maîtres mots..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Olivier de Benoist delivers his version of a successful education through this one-man show where humor and derision are the key words.

Olivier de Benoist le ofrece su versión de una educación de éxito en este espectáculo unipersonal en el que el humor y la burla son las palabras clave.

Olivier de Benoist erzählt Ihnen in dieser Ein-Mann-Show, in der Humor und Spott im Vordergrund stehen, seine Version einer erfolgreichen Erziehung.

Mise à jour le 2023-03-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr