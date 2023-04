Atelier dégustation Choco’bière RD106, 6 mai 2023, Ribeauvillé.

Associez la fraicheur de la bière à la force et la subtilité du chocolat lors de cet atelier dégustation..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 18:30:00. EUR.

RD106

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Combine the freshness of beer with the strength and subtlety of chocolate during this tasting workshop.

Combine la frescura de la cerveza con la fuerza y la sutileza del chocolate en este taller de cata.

Kombinieren Sie bei diesem Verkostungsworkshop die Frische des Bieres mit der Stärke und Subtilität der Schokolade.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr