Custard Pie – Concert Funk 4 rue du parc, 6 mai 2023, Ribeauvillé.

Dix musiciens déchaînés sur scène vous invitent à un concert à l’ambiance groovy et funk vintage..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Ten musicians unleashed on stage invite you to a concert with a groovy and vintage funk atmosphere.

Diez músicos salvajes sobre el escenario le invitan a un concierto con una atmósfera groovy y vintage funk.

Zehn Musiker, die auf der Bühne toben, laden Sie zu einem Konzert mit grooviger Atmosphäre und Vintage-Funk ein.

