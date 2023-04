Concert Pop One Route départamentale 106, 15 avril 2023, Ribeauvillé.

Venez passer une bonne soirée avec Pop One, groupe composé d’un duo de chanteurs, Francesco D’Errico & Elise Wachbar. Pop One vous interprétera diverses musiques de variétés Internationales !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . 0 EUR.

Route départamentale 106

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Come and spend a good evening with Pop One, a group composed of a duo of singers, Francesco D’Errico & Elise Wachbar. Pop One will perform various international variety music!

Venga a disfrutar de una velada con Pop One, un grupo compuesto por un dúo de cantantes, Francesco D’Errico & Elise Wachbar. Pop One interpretará una gran variedad de música internacional

Die Band Pop One, bestehend aus dem Gesangsduo Francesco D’Errico & Elise Wachbar, wird Ihnen einen tollen Abend bereiten. Pop One wird Ihnen verschiedene internationale Varieté-Musiken präsentieren!

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr