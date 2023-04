Choco’chups : Atelier de fabrication de sucettes en chocolat route de Guémar, 2 janvier 2023, Ribeauvillé.

Un atelier pour les petits gourmands ! Venez fabriquer votre sucette en chocolat le temps d’un atelier en famille !.

2023-01-02 à ; fin : 2023-12-31 17:30:00. EUR.

route de Guémar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



A workshop for the little gourmets! Come and make your own chocolate lollipop during a family workshop!

¡Un taller para los pequeños gourmets! Ven a hacer tu propia piruleta de chocolate en un taller familiar

Ein Workshop für kleine Naschkatzen! Stellen Sie in einem Familienworkshop Ihren eigenen Schokoladenlolli her!

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr