Festival de Musique Ancienne – Vêpres à Saint Marc Ribeauvillé Catégories d’Évènement: 68150

Ribeauville

Festival de Musique Ancienne – Vêpres à Saint Marc, 2 juillet 2023, Ribeauvillé . Festival de Musique Ancienne – Vêpres à Saint Marc EUR 10 Rue des Frères Mertian Ribeauvillé 68150

2023-07-02 18:00:00 – 2023-07-02 Ribeauvillé

68150 . EUR Pour le concert de clôture du festival, l’Ensemble vocal et instrumental Accademia d’Arcadia vous propose une interprétation des œuvres des grands compositeurs italiens tel que Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi et Giovanni Rovetta au travers de son concert Vêpres à Saint Marc. Un concert apéritif vous sera proposé à la Cave de Ribeauvillé à 11h30. Répitition ouverte à 14h. Concert de clôture du Festival présenté par L’Ensemble vocal et instrumental Accademia d’Arcadia. Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: 68150, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse 10 Rue des Frères Mertian Ribeauvillé 68150 Ville Ribeauvillé Departement 68150 Tarif EUR Lieu Ville Ribeauvillé

Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville /

Festival de Musique Ancienne – Vêpres à Saint Marc 2023-07-02 was last modified: by Festival de Musique Ancienne – Vêpres à Saint Marc Ribeauvillé 2 juillet 2023 10 Rue des Frères Mertian Ribeauvillé 68150 68150 Ribeauville

Ribeauvillé 68150