L’ÉTÉ EN CORBIÈRES – CHÂTEAU CICÉRON Ribaute, 20 août 2023, Ribaute.

Ribaute,Aude

Le Château Cicéron a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins ainsi que des vins du Cellier des Demoiselles, du Domaine MP Berthier et du Château Saint-Europe.

Animation musicale par Son Caribe..

2023-08-20 18:00:00 fin : 2023-08-20 23:00:00. .

Ribaute 11220 Aude Occitanie



Château Cicéron is pleased to invite you to a tasting of its wines and those of Cellier des Demoiselles, Domaine MP Berthier and Château Saint-Europe.

Musical entertainment by Son Caribe.

El Château Cicéron tiene el placer de invitarle a una degustación de sus vinos y de los de Cellier des Demoiselles, Domaine MP Berthier y Château Saint-Europe.

Animación musical a cargo de Son Caribe.

Das Château Cicéron freut sich, Sie zu einer Verkostung seiner Weine sowie der Weine des Cellier des Demoiselles, der Domaine MP Berthier und des Château Saint-Europe einzuladen.

Musikalische Unterhaltung durch Son Caribe.

