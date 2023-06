100 % NATURE RIBAMBELLES Rennes-le-Château Rennes-le-Château Catégories d’Évènement: Aude

Rennes-le-Château 100 % NATURE RIBAMBELLES Rennes-le-Château, 14 août 2023, Rennes-le-Château. 100 % NATURE 14 – 18 août RIBAMBELLES 530 Au sein de l’association Ribambelle, les jeunes pourront profiter d’un cadre naturel afin de prendre le temps d’observer et de comprendre les cycles de la nature. Outre les activités comme la randonnée, la fabrication de pain, la ferme pédagogique, ce lieu dispose de plusieurs espaces d’apprentissage en autonomie (village indien, sentiers thématisés…) RIBAMBELLES rennes le chateau Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enfancejeunesse@lodevoisetlarac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T08:00:00+02:00 – 2023-08-14T22:00:00+02:00

