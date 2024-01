Ribambelles Festival de cirque « La Marelle à Zik » Montbazon, samedi 2 mars 2024.

Ribambelles Festival de cirque « La Marelle à Zik » Montbazon Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-02 16:30:00

fin : 2024-03-02

« La Marelle à Zik » de Cies GlobTrott et Histoires à écrire. Ce festival Jeune Public met à l’honneur le cirque pour sa 5ème édition. Clowns et acrobates viendront vous ravir durant les vacances de février.

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-montbazon.fr



