Ribambelles de femmes de caractère(s) Rivière, vendredi 8 mars 2024.

Ribambelles de femmes de caractère(s) Rivière Indre-et-Loire

Vendredi

L’autrice Blanche Baudouin clôture sa résidence d’écriture au sein des bibliothèques du Chinonais en invitant l’artiste plasticienne Coco Téxèdre afin de célébrer la Journée internationale des Droits des Femmes. Performance en lecture et en dessin de la poétesse et de l’artiste.

L’autrice Blanche Baudouin clôture sa résidence d’écriture au sein des bibliothèques du Chinonais en invitant l’artiste plasticienne Coco Téxèdre afin de célébrer la Journée internationale des Droits des Femmes. Performance en lecture et en dessin de la poétesse et de l’artiste suivie d’un verre de l’amitié. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

Rivière 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliotheques@cc-cvl.fr

L’événement Ribambelles de femmes de caractère(s) Rivière a été mis à jour le 2024-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme