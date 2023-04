Portes ouvertes Bienvenue à la ferme à la Ferme des Buttons Rianvert, 1 avril 2023, Rosnay.

L’opération régionale « Portes Ouvertes à la ferme » où vous rencontrez nos agricultureurs lors d’une découverte ludique et sensorielle : ici vous êtes les bienvenus..

2023-04-01 à ; fin : 2023-09-30

Rianvert

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



The regional operation « Open House at the farm » where you meet our farmers during a playful and sensory discovery: here you are welcome.

La operación regional « Puertas abiertas en la granja », donde podrá conocer a nuestros agricultores durante un descubrimiento lúdico y sensorial: aquí será bienvenido.

Die regionale Aktion « Offene Türen auf dem Bauernhof », bei der Sie unsere Landwirte bei einer spielerischen und sensorischen Entdeckungsreise kennenlernen: Hier sind Sie willkommen.

