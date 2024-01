Salon d’art et d’artisanat Rians, samedi 20 janvier 2024.

Rians Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

2ème édition du Salon d’art et d’artisanat à Rians. De nouveau une mise en lumière sur les artistes rianais.

Venez découvrir sur deux jours les nombreux talents et les différentes techniques artistiques. L’évènement est gratuit et a pour objectif de créer du lien par le biais de l’art entre les artistes et les publics.

EUR.

Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par OT BOURGES