Visites et animations à La Rianderie Samedi 16 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Rianderie Entrée libre

Patrimoine en fête à la Rianderie,

L’ancienne ferme de la Rianderie s’offre une plongée dans un décor de fête rurale avec des jeux anciens, animaux de ferme, balades à poneys, expositions sur le passé rural de la Ville, maréchal-ferrant, atelier sur le grain et projection de la nouvelle saison culturelle dans le théâtre.

• Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Gratuit et sans réservation. 2 rue du Marquisat.

Visites guidées de l’ancienne ferme de La Rianderie à 15h et 17h.

Rianderie 2 rue du Marquisat 59700 Marcq-en-baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord 03 20 81 87 45 https://www.marcq-en-baroeul.org/ La ferme de la Rianderie est une ancienne cense qui était entourée d’eau et datant au moins du 18ème siècle. On y voit toujours l’ancienne maison du métayer, la grange devenue Théâtre, la cour pavée et le grand porche. Présence de parkings et vélos, accessible par le tramway arrêt station Croisé Laroche et bus.

Service Patrimoine Ville de Marcq-en-Baroeul