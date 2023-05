FÊTE DE LA MUSIQUE Centre-ville, 23 juin 2023, Riaillé.

Rendez-vous le vendredi 23 juin 2023 dans le centre-bourg de Riaillé pour danser au son des différents groupes de musique. Gratuit..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Centre-ville

Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Rendezvous on Friday, June 23, 2023 in the center of Riaillé to dance to the sound of different music groups. Free of charge.

Nos vemos el viernes 23 de junio de 2023 en el centro de Riaillé para bailar al son de los diferentes grupos de música. Entrada gratuita.

Treffen Sie sich am Freitag, den 23. Juni 2023, im Ortszentrum von Riaillé, um zu den Klängen verschiedener Musikgruppen zu tanzen. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire