4EME VIDE-GRENIERS DES PETITS DOISNEAU Riaillé Riaillé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

RIAILLE

4EME VIDE-GRENIERS DES PETITS DOISNEAU, 14 mai 2023, Riaillé Riaillé. 4EME VIDE-GRENIERS DES PETITS DOISNEAU Place de l’écheveau Riaillé Loire-Atlantique

2023-05-14 09:00:00 – 2023-05-14 18:00:00 Riaillé

Loire-Atlantique Riaillé . Plus de 100 exposants vous attendent pour ce vide-greniers organisé par l’association Amicale Laïque Les p’tits Doisneau Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Plus de 100 exposants vous attendent . Entrée gratuite. lespetitsdoisneau@gmail.com Riaillé

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, RIAILLE Autres Lieu Riaillé Adresse Place de l'écheveau Riaillé Loire-Atlantique Ville Riaillé Riaillé Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Riaillé

Riaillé Riaillé Riaillé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riaille riaille/

4EME VIDE-GRENIERS DES PETITS DOISNEAU 2023-05-14 was last modified: by 4EME VIDE-GRENIERS DES PETITS DOISNEAU Riaillé 14 mai 2023 Loire-Atlantique Place de l'écheveau Riaillé Loire-Atlantique Riaillé

Riaillé Riaillé Loire-Atlantique