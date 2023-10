VILLAGE COPAINS DU MONDE REGIONAL A RIACE (ITALIE) riace Riace, 23 octobre 2023, Riace.

• Présentation du mouvement Copains du Monde : Le mouvement « Copains du Monde » a été créé en 1992 par le Secours Populaire Français dans la continuité de son engagement en faveur de l’éducation populaire.

Ce mouvement a pour objectifs de :

– Rendre l’enfant auteur et acteur de la solidarité

– Faire connaître la Convention internationale des droits de l’enfant comme moteurs de projets solidaires.

– Promouvoir l’éducation à la citoyenneté et les valeurs de l’éducation populaire.

Toute l’année, les Copains du Monde (CDM) mettent en place des actions en faveur des personnes en difficultés en France et dans le Monde. Ils collectent de l’argent, recueillent du matériel, des denrées alimentaires et conduisent des projets solidaires accompagnés par des adultes. Les Copains du Monde des Alpes-Maritimes en 2022 se sont notamment mobilisés pour une action de solidarité au Maroc en participant de part leurs actions de collectes financières à la construction d’un Puy dans un village de l’atlas marocain. Cette année, les Copains du Monde s’engagent activement pour collecter des qui permettrait de financer la réfection des toitures d’une école primaire située au Bénin.

Ils participent à des actions dans leurs quartiers, leurs écoles ou leurs centres de loisirs. Ils manifestent aux personnes seules leur sympathie par le biais de dessins et de courriers. Les enfants apprennent qu’ils ont des droits, mais aussi que ceux-ci ne sont pas toujours respectés. Il faut donc les défendre et agir pour améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde. Ils tissent des liens d’amitiés avec des enfants d’autres pays et entretiennent des correspondances.

Lors du Village Copain du Monde départemental organisé à l’été 2023 à Annot les enfants des Alpes-Maritimes auront le plaisir ont pu faire la rencontre d’enfants venus de pays étrangers comme le Sénégal, le Bénin, le Maroc ou la Belgique. Ils ont pu partager des moments de solidarité et d’échanges autour d’activités sportives, culturelles et d’ateliers organisés autour des thématiques des droits de l’enfant et de la lutte contre le harcèlement scolaire. Une braderie et une collecte financière au tronc a été organisée sur le marché de la commune d’Annot dans le cadre du projet Monde Bénin auquel les Copains du Monde sont associés.

Le comité régional PACA du Secours Populaire Français a souhaité organiser lors des vacances de la Toussaint organiser un second « Village Copains du Monde » axée autour de l’information des enfants du Secours Populaire Français autour des migrations des populations en méditerranée.

Le Village de Riace qui a décidé d’accueillir en son sein de nombreux migrants nationalités variées pour faire revivre et redynamiser son économie locale a été choisie pour établir le site du « Village copains du Monde » régional 2023. En mai 2017 le village de Riace a accueilli 500 migrants sur une population de 1500 habitants faisant de cette petite cité italienne un « villagio globale ».

Le village de Riace est également célèbre pour sa culture et notamment pour ses bronzes grecs datant du Vème siècle qui ont été découverts au large de la commune. Le village de Riace est marqué par la présence de nombreux ateliers d’arts et d’artisanat que les copains du Monde auront la chance de pouvoir visiter. Riace est située dans une région agricole, l’occasion de découvrir la gastronomie locale et rencontrer des exploitants agricoles de la commune.

2023-10-23

