Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst Cité internationale des arts, 26 avril 2022, Paris. Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst

du mardi 26 avril au samedi 28 mai à Cité internationale des arts

En s’appuyant sur l’étude du sociologue Henri Lefebvre intitulée _Rythmanalyse_, Timo Herbst étudie la présence et le mouvement des passants dans des lieux fréquentés à Paris, Cologne et Tokyo. Son exposition à la Cité internationale des arts est la présentation de ses recherches. Timo Herbst (Allemagne, né en 1982) est en résidence par le biais du programme du Ministère fédéral de la Culture et des Médias allemand. Les textes de cette exposition ont été édités en collaboration avec le commissaire et écrivain Jan-Philipp Fruehsorge. Cette exposition est organisée dans le cadre de l’édition 2022 du salon Drawing Now Art Fair, en partenariat avec le Goethe-Institut de Paris.

Du 26 avril au 28 mai 2022 Visible tous les jours, de 10h à 19h Entrée libre Vitrine de la Cité internationale des arts

Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T19:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst Cité internationale des arts 2022-04-26 was last modified: by Rhythmanalysis – Une exposition de Timo Herbst Cité internationale des arts Cité internationale des arts 26 avril 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris