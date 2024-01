RHYTHM ON FIRE LE BAL BLOMET Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Le show virtuose et déjanté des deux fous-furieux du swing.

Il a le feu au bout des doigts. On ne présente plus Pierre-Yves Plat, showman, fantaisiste et virtuose, interprète déjanté du jazz comme du grand répertoire classique. Sa dextérité et son sens du swing en font un des pianistes les plus doués de sa generation.

Il a des étincelles au bout des pieds. Aurélien Lehmann est le phénomène français du Tap Dance. Avec ses rythmes prodigieux, son humour et son élégance, ce showman et danseur de claquettes sensationnel s’inscrit dans la lignée des plus grands.

Ce duo explosif vous fera chanter, danser, battre des mains et des pieds dans un feu d’artifice de rythmes, de danse et d’improvisation, entre jazz et classique, de Bach à Stevie Wonder…

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/rhythm-on-fire1

RHYTHM ON FIRE