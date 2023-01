R’HUNAUDIÈRES Ruaudin Ruaudin Ruaudin Catégories d’Évènement: Ruaudin

2023-06-06 16:00:00 – 2023-06-06 23:00:00

Ruaudin

Programme détaillé à venir…

Venez passer un moment festif et convivial pour cette 7ème édition des R’HUNAUDIERES dans le cadre de la semaine des « 24 Heures du Mans ». Venez présenter, dans un espace dédié, votre voiture ou admirer les véhicules exposés. Possibilité de réserver votre emplacement à ruaudinjumelage@orange.fr Nombreuses animations

– Expositions

– Rencontres avec des pilotes et des officiels de la course

– Échanges avec des acteurs du sport automobile

– Projection de film

– Produits spécialisés, miniatures…

– Musique

– Buvettes, restauration sur place

– Possibilité de pique-nique

Entrée et parkings gratuits Événement soutenu par l’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST Le rendez-vous Ruaudinois incontournable de la semaine des 24 H ! +33 2 43 75 75 75 Salle polyvalente Allée des sports Ruaudin

