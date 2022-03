R’HUNAUDIÈRES Ruaudin Ruaudin Catégories d’évènement: Ruaudin

Sarthe

R’HUNAUDIÈRES Ruaudin, 7 juin 2022, Ruaudin. R’HUNAUDIÈRES Salle polyvalente Allée des sports Ruaudin

2022-06-07 16:00:00 – 2022-06-07 23:00:00 Salle polyvalente Allée des sports

Ruaudin Sarthe Ruaudin Programme détaillé à venir… Célébration de la 1ère victoire Porsche au Mans et du tournage du film Le Mans avec Steve McQueen en 1970. Le rendez-vous Ruaudinois incontournable de la semaine des 24 H ! +33 2 43 75 75 75 Programme détaillé à venir… Célébration de la 1ère victoire Porsche au Mans et du tournage du film Le Mans avec Steve McQueen en 1970. Salle polyvalente Allée des sports Ruaudin

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ruaudin, Sarthe Autres Lieu Ruaudin Adresse Salle polyvalente Allée des sports Ville Ruaudin lieuville Salle polyvalente Allée des sports Ruaudin Departement Sarthe

Ruaudin Ruaudin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruaudin/

R’HUNAUDIÈRES Ruaudin 2022-06-07 was last modified: by R’HUNAUDIÈRES Ruaudin Ruaudin 7 juin 2022 Ruaudin sarthe

Ruaudin Sarthe