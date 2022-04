Rhume [sortie de résidence] Chalon-sur-Saône, 19 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

Rhume [sortie de résidence] LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-04-19 – 2022-04-19 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône

EUR 1 6 Après une résidence de 3 jours pour préparer la tournée parisienne, Rhume nous propose un concert de sortie de résidence le 19 avril ! Nous pourrons prendre un verre avec le groupe et parler de leur nouvel album !

Rhume

< Pop Kamikaze - Chalon >

Formé en 2005, RHUME est composé de deux membres : Laurent DUSSARTE et Maxime SAINT-JEAN. Originaire de Dax, le duo est aujourd’hui posé entre Brive et Chalon-sur-Saône. Le groupe a sorti son premier album en 2013 (RHUME LP), les 10 titres bouillants mixés par Christian Quermalet (The Married Monk) décrivent les manies d’une société urbaine, nostalgique et énervée. Il s’en est suivi une tournée dans toute la France. Un arrêt aux Transmusicales de Rennes 2013 a confirmé la dimension scénique de cette musique scandée aux accents de pop anglaise. 2021 marque la sortie de leur nouvel album Vigilance Rose. Le ton s’est assagi mais l’imagination nous mène toujours dans les recoins de notre existence et la musique oscille entre chiens et loups. Cette année RHUME est de retour sur scène.

> découvre : https://bit.ly/3tN7POA

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

Après une résidence de 3 jours pour préparer la tournée parisienne, Rhume nous propose un concert de sortie de résidence le 19 avril ! Nous pourrons prendre un verre avec le groupe et parler de leur nouvel album !

Rhume

< Pop Kamikaze - Chalon >

Formé en 2005, RHUME est composé de deux membres : Laurent DUSSARTE et Maxime SAINT-JEAN. Originaire de Dax, le duo est aujourd’hui posé entre Brive et Chalon-sur-Saône. Le groupe a sorti son premier album en 2013 (RHUME LP), les 10 titres bouillants mixés par Christian Quermalet (The Married Monk) décrivent les manies d’une société urbaine, nostalgique et énervée. Il s’en est suivi une tournée dans toute la France. Un arrêt aux Transmusicales de Rennes 2013 a confirmé la dimension scénique de cette musique scandée aux accents de pop anglaise. 2021 marque la sortie de leur nouvel album Vigilance Rose. Le ton s’est assagi mais l’imagination nous mène toujours dans les recoins de notre existence et la musique oscille entre chiens et loups. Cette année RHUME est de retour sur scène.

> découvre : https://bit.ly/3tN7POA

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-04-01 par